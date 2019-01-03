Невероятные эмоции финских хоккеистов в первые секунды после победы над Канадой

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) опубликовала в Инстаграме видео напряженной концовки овертайма четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира 2019 года Финляндии и Канады (2:1 ОТ).

Канадцы открыли счет во втором периоде усилиями защитника Йена Митчелла и до последней минуты вели в счете. Финнов спас нападающий Алекси Непониеми. Победная шайба на счету Тони Утунена.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии, которая ранее победила Швецию (2:0).

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею