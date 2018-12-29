"Не ожидал услышать слов в мой адрес". Русский юниор рассказал о конфликте с чехом на рукопожатии после матча

Российский нападающий Василий Подколзин рассказал о конфликте с чешским форвардом Якубом Лауко, которое случилось на послематчевом рукопожатии. В первом периоде игры молодежного чемпионата мира Россия – Чехия (2:1) Лауко толкнул Подколзина в борт, а после окончания встречи хоккеисты повздорили и чуть не подрались.
Podkolzin and Lauko have a history.– Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г.
Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR
– Что случилось на послематчевом рукопожатии?
– После игры все всё забывают обычно, я в принципе этого человека не знаю, на рукопожатии не ожидал услышать слов от него каких-то в мой адрес. Неважно, что он сказал. Немножко не сдержал эмоции, начал толкаться с ним, будет для меня урок.
– В первом периоде он толкнул вас в борт.
– Я просто шел к шайбе, он меня в спину подтолкнул, у меня ноги вылетели вперед.
– Могли травму получить?
– Но не получил же.
– Все ли удалось сделать в матче с Чехией, что планировали?
– Сыграли лучше, чем с Данией в плане дисциплины, хорошо в обороне действовали. Пропустили курьезный гол в меньшинстве. Все работали на команду – это дало плоды.
– Что думаете о Швейцарии?
– Это будет совсем другой игрой по сравнению с тем, что было до турнира, когда мы победили 4:1. Я смотрел игру Швейцарии с Канадой – это реально хорошая команда с хорошей дисциплиной, они оснащены и физически, и технически.
– Уже чувствуете единство в нашей команде?
– Чувствую, что мы одна большая семья. Это не сразу пришло, но во время турнира мы объединились одной целью. (Андрей Бротский, Алексей Шевченко)
Молодежный чемпионат мира по хоккею-2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею