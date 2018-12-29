"Не ожидал услышать слов в мой адрес". Русский юниор рассказал о конфликте с чехом на рукопожатии после матча

Российский нападающий Василий Подколзин рассказал о конфликте с чешским форвардом Якубом Лауко, которое случилось на послематчевом рукопожатии. В первом периоде игры молодежного чемпионата мира Россия – Чехия (2:1) Лауко толкнул Подколзина в борт, а после окончания встречи хоккеисты повздорили и чуть не подрались.

Podkolzin and Lauko have a history.



Love em both. pic.twitter.com/yFAWgilJMR – Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 29 декабря 2018 г.

– Что случилось на послематчевом рукопожатии?

– После игры все всё забывают обычно, я в принципе этого человека не знаю, на рукопожатии не ожидал услышать слов от него каких-то в мой адрес. Неважно, что он сказал. Немножко не сдержал эмоции, начал толкаться с ним, будет для меня урок.

– В первом периоде он толкнул вас в борт.

– Я просто шел к шайбе, он меня в спину подтолкнул, у меня ноги вылетели вперед.

– Могли травму получить?

– Но не получил же.

– Все ли удалось сделать в матче с Чехией, что планировали?

– Сыграли лучше, чем с Данией в плане дисциплины, хорошо в обороне действовали. Пропустили курьезный гол в меньшинстве. Все работали на команду – это дало плоды.

– Что думаете о Швейцарии?

– Это будет совсем другой игрой по сравнению с тем, что было до турнира, когда мы победили 4:1. Я смотрел игру Швейцарии с Канадой – это реально хорошая команда с хорошей дисциплиной, они оснащены и физически, и технически.

– Уже чувствуете единство в нашей команде?

– Чувствую, что мы одна большая семья. Это не сразу пришло, но во время турнира мы объединились одной целью. (Андрей Бротский, Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею