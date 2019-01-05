02:42 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Названы лучшие игроки сборной России на МЧМ-2019

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Объявлена тройка лучших игроков молодежной сборной России на чемпионате мира. Россияне в 1/2 финала проиграли США (1:2). 

Подарочные часы за турнир получили вратарь Петр Кочетков, защитник Илья Морозов и капитан Клим Костин. Последний перед награждением от злости выбросил свой шлем, а часы отдал кому-то на скамейке.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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