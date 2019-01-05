Названы лучшие игроки сборной России на МЧМ-2019

Объявлена тройка лучших игроков молодежной сборной России на чемпионате мира. Россияне в 1/2 финала проиграли США (1:2).

Подарочные часы за турнир получили вратарь Петр Кочетков, защитник Илья Морозов и капитан Клим Костин. Последний перед награждением от злости выбросил свой шлем, а часы отдал кому-то на скамейке.

Klim Kostin tossed his helmet and then gave his watch for being a top three player to someone off camera. #WJC2019 pic.twitter.com/7EuRwQtAFi – Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею