Нападающий молодежной сборной России Муранов получил повреждение на тренировке перед игрой с Швейцарией

Нападающий молодежной сборной России Иван Муранов получил повреждение во время тренировочного занятия команды перед игрой в рамках молодежного чемпионата мира против Швейцарии. После попадания шайбы в руку хоккеист, согнувшись, отправился к врачам. (Алексей Шевченко)

Напомним, что матч Россия – Швейцария состоится 31 декабря в 4.00 (мск). Первого января подопечные Валерия Брагина сыграют против Канады.

Все о молодежном чемпионате мира – здесь.