Нападающий молодежной сборной России Муранов получил повреждение на тренировке перед игрой с Швейцарией

Нападающий молодежной сборной России Иван Муранов получил повреждение во время тренировочного занятия команды перед игрой в рамках молодежного чемпионата мира против Швейцарии. После попадания шайбы в руку хоккеист, согнувшись, отправился к врачам. (Алексей Шевченко)
Напомним, что матч Россия – Швейцария состоится 31 декабря в 4.00 (мск). Первого января подопечные Валерия Брагина сыграют против Канады.
Все о молодежном чемпионате мира – здесь.
Нападаюший @russiahockey Иван Муранов после попадания шайбы в руку на тренировке поехал к врачам pic.twitter.com/T05roBNNTA– СЭ Хоккей (@hockey_se) 30 декабря 2018 г.
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