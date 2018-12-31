Муранов удален до конца матча Швейцария - Россия за удар клюшкой. Видео

Нападающий молодежной сборной России Иван Муранов удален до конца матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии. После столкновения с соперником он ударил оппонента клюшкой в живот, за что был наказан. Также ему может грозить дисквалификация. Пять минут российской комнаде предстоит играть в меньшинстве.
Now, I'm lost. Muranov hit Nussbaymer, and then Muranov speared Nicolas Muller... Muranov got kicked out, but they looked like they were throwing out Kravtsov. #WJC2019 pic.twitter.com/zdOwPbUxRT– Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.
Трансляция матча Швейцария – Россия
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