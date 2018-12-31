05:44 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Муранов удален до конца матча Швейцария - Россия за удар клюшкой. Видео

Обсудить
1

Нападающий молодежной сборной РоссииИван Муранов удален до конца матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии. После столкновения с соперником он ударил оппонента клюшкой в живот, за что был наказан. Также ему может грозить дисквалификация. Пять минут российской комнаде предстоит играть в меньшинстве.

Трансляция матча Швейцария – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

Опрос

Кто выиграет молодежный чемпионат мира по хоккею-2019?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ