Молодежный ЧМ. Россия – Швейцария: прямая трансляция – в 0.00 (видео)

В Канаде завершается плей-офф молодежного чемпионата мира – сегодня в ночь с 5 на 6 января будут разыграны медали турнира. И Россия в "бронзовом" матче сыграет с командой Швейцарии. Букмекерские компании считают фаворитом подопечных Валерия Брагина. Матч вновь проходит в Ванкувере на Rogers Arena, команды начнут игру – в 0.00 утра по мск.

"СЭ" на своем сайте покажет матч Россия – Швейцария в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства.

Россияне, напомним, в ночь с пятницы на субботу уступили команде США (1:2) и не смогли пробиться в финал. Тогда как швейцарцы проиграли в другом полуфинале команде Финляндии (1:6).

А уже после встречи России и Швейцарии там же в Ванкувере в 4.00 по Москве начнется финальная игра между США и Финляндией.

После матча Россия – Швейцария на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и масштабные итоги МЧМ.