Молодежный ЧМ. Россия – Канада: прямой эфир – в 4.00 (видео)

В Канаде 1 января состоятся последние матчи группового турнира на молодежном чемпионате мира, дальше – четвертьфиналы. И в первый день нового года команда Валерия Брагина играет с хозяевами турнир – канадцами. Матч вновь проходит в Ванкувере на Rogers Arena, команды начнут игру – в 4.00 утра по Москве.

"СЭ" на своем сайте покажет классику молодежного хоккея в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф. Перед матчем Россия – Канада в группе А следующее турнирное положение:

Канада – 9 очков (3 матча), Россия – 9 (3), Швейцария – 4 (4), Чехия – 2 (3), Дания – 0 (3).

Таким образом, победитель группы определится во встрече Канады и России – кто выиграет, тот и займет первое место.

Напомним, что пары плей-офф составляются следующим образом: А1-В4, А2-В3, А3-В2, А4-В1. Так что расклад для нашей сборной такой:

1) Если Россия победит Канаду, то сыграет в четвертьфинале со Словакией

2) Если Россия проиграет Канаде, то сыграет в четвертьфинале с проигравшим в матче США – Финляндия.

После матча Россия – Канада на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.