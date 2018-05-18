Молодежный ЧМ-2022 пройдет в Швеции

Швеция примет молодежный чемпионат мира в 2022 году, информирует официальный сайт Шведского хоккейного союза. Решение принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Копенгагене. Как отмечается, в 2022 году Шведский хоккейный союз будет праздновать 100-летие с момента основания.

Последний раз Швеция принимала молодежный чемпионат мира в 2014 году. Турнир тогда прошел в Мальме.

– Мы очень довольны, что получили право организовать молодежный чемпионат мира в 2022 году. Мы начинаем работы по поиску города, который примет турнир, интерес к нему большой, – отметил глава союза Андерс Ларссон.