Сборная России на МЧМ-2019: видеотрансляции матчей

С 25 декабря 2018-го по 5 января 2019 года в Канаде в Ванкувере и Виктории проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. В рамках группового турнира сборная России играет на ванкуверской "Роджерс Арене" с Данией, Чехией, Швейцарией и Канадой.
Видеотрансляции матчей сборной России будут доступны на сайте "СЭ".
Матчи сборной России на МЧМ-2019 в группе А
28 декабря, пятница, начало - 0.00 (время московское). Россия - Дания
29 декабря, суббота. 4.00 Чехия - Россия
31 декабря, понедельник. 4.00 Швейцарией - Россия
1 января, вторник. 4.00. Россия - Канада
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019: расписание матчей МЧМ, календарь и результаты игр, турнирные таблица
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