Сборная России на МЧМ-2019: расписание матчей

С 25 декабря 2018-го по 5 января 2019 года в Канаде в Ванкувере и Виктории проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. В рамках группового турнира сборная России играет на ванкуверской "Роджерс Арене" с Данией, Чехией, Швейцарией и Канадой.

"СЭ" ведет онлайн-трансляции матчей сборной России.

Матчи сборной России на МЧМ-2019 в группе А

28 декабря, пятница, начало - 0.00 (время московское). Россия - Дания

29 декабря, суббота. 4.00 Чехия - Россия

31 декабря, понедельник. 4.00 Швейцария - Россия

1 января, вторник. 4.00 Россия - Канада

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019: расписание матчей МЧМ, календарь и результаты игр, турнирные таблицы