МЧМ-2019. Расписание и результаты плей-офф

Лучшие сборные молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере и Виктории определят чемпиона в ночь с 5 на 6 января по московскому времени. Расписание плей-офф и все результаты игр на одной странице.
1/4 финала
3 января (время московское)
6.30 Ванкувер. Россия – Словакия
4.00 Виктория. США – Чехия
0.00 Виктория. Швеция – Швейцария
2.30 Ванкувер. Канада – Финляндия
1/2 финала
5 января
0.00* Ванкувер. Россия/Словакия – США/Чехия
4.00* Ванкувер. Швеция/Швейцария – Канада/Финляндия
* порядок матчей может быть изменен
6 января
Матч за 3-е место. Начало - 0.00
Финал. Начало - 4.00
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