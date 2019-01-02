МЧМ-2019. Расписание и результаты плей-офф

Лучшие сборные молодежного чемпионата мира-2019 в Ванкувере и Виктории определят чемпиона в ночь с 5 на 6 января по московскому времени. Расписание плей-офф и все результаты игр на одной странице.

1/4 финала

3 января (время московское)

6.30 Ванкувер. Россия – Словакия

4.00 Виктория. США – Чехия

0.00 Виктория. Швеция – Швейцария

2.30 Ванкувер. Канада – Финляндия

1/2 финала

5 января

0.00* Ванкувер. Россия/Словакия – США/Чехия

4.00* Ванкувер. Швеция/Швейцария – Канада/Финляндия

* порядок матчей может быть изменен

6 января

Матч за 3-е место. Начало - 0.00

Финал. Начало - 4.00

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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