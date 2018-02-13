Молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в Новосибирске

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске.
- Я подтверждаю, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске, - цитирует ТАСС Фазеля. - Остальной список в порядке, мне нужно уточнить по турниру 2031 года.
Напомним, действующим победителем молодежного чемпионата мира является сборная Канады. В последний раз сборная России становилась победителем мирового первенства для игроков в возрасте до 20 лет в 2011 году. Всего в современной истории россияне выиграли четыре раза (1999, 2002, 2003 и 2011), в 1992 году титул завоевала сборная СНГ.
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dintos
Так там сарай,а не дворец спорта,ему уже 50 лет.Странное решение...
19:31 13 февраля
ярус73
ОК будем посмотреть
17:47 13 февраля
ВеликийПашаБуре
.................Напомним, действующим победителем молодежного чемпионата мира является сборная США. Именно в этой стране турнир пройдет в 2018 году.................Штааааааааа???? Канада мой друг,Канада!!!
17:27 13 февраля