Молодежная сборная России заявила на МЧМ-2019 21 игрока

Штаб молодежной сборной России назвал заявку на молодежный чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде, информирует официальный сайт ФХР.

Вратари: Амир Мифтахов, Петр Кочетков, Даниил Тарасов.

Защитники: Даниил Журавлев, Александр Алексеев, Дмитрий Саморуков, Илья Морозов, Александр Романов, Марк Рубинчик.

Нападающие: Артем Галимов, Степан Старков, Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Виталий Кравцов, Николай Коваленко, Павел Шэн, Иван Морозов, Иван Муранов, Клим Костин, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец.

На две оставшиеся вакантные позиции в заявочном листе команды претендуют защитники Савелий Ольшанский, Евгений Калабушкин, нападающие Александр Хованов, Никита Шашков.

По регламенту турнира, добавлять хоккеистов в заявку до достижения максимально допустимого количества команды имеют право на протяжении всего турнира. Включить в заявку нового хоккеиста возможно не позже, чем за два часа до каждой ближайшей игры.