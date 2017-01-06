19:33 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Молодежная сборная России завтра вернется в Москву

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Молодежная сборная России завтра вернется в Москву из Канады после участия в чемпионате мира, на котором завоевала бронзовые медали. Команда прилетит в аэропорт Шереметьево в 18.35 по московскому времени. Желающие могут встретить ее и поздравить с успехом.

Напомним, в матче за 3-е место подопечные Валерия Брагина в овертайме победили Швецию со счетом 2:1. В полуфинале Россия проиграла США в серии буллитов – 3:4.

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Материалы REN-TV

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