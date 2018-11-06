Молодежная сборная России проиграла в первом матче Суперсерии

Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) проиграла сборной Западной лиги (WHL) в первом матче Суперсерии со счетом 1:2. Победный гол забил Джорди Беллерив, также шайбу забросил Дилан Козенс. У россиян отличился Павел Шэн.
Повторный матч подопечный Валерия Брагина проведут завтра (начало встречи - в 06.00 по московскому времени).
Суперсерия молодежных сборных
CIBC Canada Russia Series
Сборная WHL - Россия России - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Козенс - 1 (Ву, Девар), 14:00 - 1:0. Шэн - 1 (Старков, Яремчук), 14:26 - 1:1. Беллерив - 1 (Лисон, Фикс-Волански), 50:31 - 2:1.
Вратари: Скотт - Тарасов.
Судьи: Инграм, Ковальски.
6 ноября. Камлупс. Sandman Centre.
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