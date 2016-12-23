Молодежная сборная России проиграла Швеции перед стартом МЧМ-2017

Молодежная сборная России (U20) уступила сверстникам из Швеции в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира 2017. Счет встречи – 0:4. По регламенту после основного времени был сыгран овертайм в формате "3 на 3", который команды провели без заброшенных шайб. А в серии послематчевых буллитов удачливее вновь оказалась шведская сборная.

Первый матч на МЧМ сборная России U20 проведет против сверстников из Канады 27 декабря в 4.00 по московскому времени.

Сборная России U20: Самсонов (Сухачев); Cидоров - Рыков, Полунин - Воробьев - Капризов; Сергачев - Зборовский, Коростелев - Тренин - Тянулин; Дронов - Фазылзянов, Карнаухов - Квартальнов - Гурьянов; Воронков - Волков, Юртайкин - Алексеев - Рубцов, Беляев.

Выставочный матч

Молодежные команды (U20)

РОССИЯ – Швеция – 0:4 (0:2; 0:1; 0:1)