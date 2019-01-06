Молодежная сборная России прилетит в Москву в понедельник вечером

Сборная России, выигравшая бронзовые награды на МЧМ-2019, прилетит в аэропорт "Шереметьево" в 17:40 по московскому времени, сообщает официальный сайт ФХР.

Отмечается, что в зале прилета будет организована встреча с болельщиками и представителями СМИ.

Сборная России выиграла бронзовые медали на молодежном чемпионате мира в Канаде. В полуфинале подопечные Валерия Брагина уступили команде США со счетом 1:2, а в матче за третье место они одолели швейцарцев (5:2).