Молодежная сборная России прибыла в Канаду на матчи CHL Canada Russia Series

Молодежная сборная России прибыла в Принс Джордж (Британская Колумбия, Канада), где ранним утром 8 ноября по московскому времени проведет первую игру CIBC CHL Canada Russia Series со сборной Западной лиги, информирует официальный сайт ФХР.

Вчера россияне провели первую тренировку на канадском льду. Перед занятием к 22 хоккеистам, прибывшим из Новогорска, присоединились четверо соотечественников, которые выступают в Западной лиге: защитники Сергей Зборовский, Дмитрий Зайцев и Артем Минулин, а также нападающий Никита Попугаев. Эти игроки смогут принять участие только в матчах со сборной своей лиги.

Хоккеисты тренировались в следующих сочетаниях:

Вратари: Красоткин, Сухачев.

Петрищев – Фаткуллин, Ал. Волков – Квартальнов – Ураков, Попугаев;

Фазылзянов – Дронов, Крикуненко – Алексеев – Юртайкин, Минулин;

Арт. Волков – Е.Зайцев, Костин – Рубцов – Карнаухов, Зборовский;

Щемеров – Чмыхов, Ли – Беляев – Дыняк, Д.Зайцев.