Молодежная сборная России​ поблагодарила болельщиков за поддержку во время чемпионата мира. Сегодня россияне обыграли Швейцарию в матче за 3-е место.

"Спасибо всем и каждому, кто провел новогодние праздники, бросаясь под шайбу и забивая голы вместе с хоккеистами. Это стоило общих усилий и эмоций", - говорится в сообщении в Твиттере.

🇷🇺 5:2. Это победа. Молодежная сборная России – обладатель бронзовых медалей #WorldJuniors.



Спасибо всем и каждому, кто провел новогодние праздники, бросаясь под шайбу и забивая голы вместе с хоккеистами. Это стоило общих усилий и эмоций.



Спасибо сборной России за бронзу МЧМ! – Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

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