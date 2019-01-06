02:45 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Молодежная сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку

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Молодежная сборная России​ поблагодарила болельщиков за поддержку во время чемпионата мира. Сегодня россияне обыграли Швейцарию в матче за 3-е место.

"Спасибо всем и каждому, кто провел новогодние праздники, бросаясь под шайбу и забивая голы вместе с хоккеистами. Это стоило общих усилий и эмоций", - говорится в сообщении в Твиттере.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
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