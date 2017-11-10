Молодежная сборная России одержала вторую победу в Суперсерии

Молодежная сборная России обыграла сборную OHL в третьем матче Суперсерии - 5:2. По дублю на свой счет записали Артем Манукян и Алексей Полодян, еще одну шайбу забросил Дмитрий Саморуков.

Эта победа стала второй для команды Валерия Брагина. В первой игре серии россияне уступили сборной WHL (0:7), а во второй обыграли соперника (4:3).

Товарищеский матч

CIBC Canada Russia Series​

Сборная OHL – Сборная России (U-20) – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Рэддиш - 1 (буллит), 0:36 - 1:0. Саморуков - 1 (Курашов, Рассейкин), 7:31 - 1:1. Манукян - 1 (бол., Липанов, Макеев), 16:24 - 1:2. Мэшерин - 1 (бол., Пу, Типпетт), 27:59 - 2:2. Манукян - 2 (Соколов, Липанов), 29:43 - 2:3. Полодян - 1 (Веряев), 36:15 - 2:4. Полодян - 2 (п.в.), 59:08 - 2:5.

Вратари: Уэллс - Мельничук.

10 ноября. Оуэн-Саунд. Harry Lumley Bayshore Community Centre.