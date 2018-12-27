Молодежная сборная России объявила состав на матч с Данией

Стал известен состав сборной России на первый матч МЧМ с командой Дании. Защитник Савелий Ольшанский, дозаявленный сегодня в состав дружины Валерия Брагина, выйдет на лед.
Полностью состав россиян выглядит следующим образом:
Тарасов (Кочетков);
Журавлев - Морозов, Галимов - Муранов - Слепец;
Саморуков - Рубинчик, Кравцов - Костин - Денисенко;
Алексеев - Романов, Старков - Коваленко - Шэн;
Ольшанский, Подкользин - Марченко - Морозов.
Состав сборной Дании:
Рорт (Адамсен);
Сетков - Шульце, Бринкман - Рондбьерг - Шульц;
Могенсен - Бааструп, Андерсен - Грундтвиг - Мадсен;
Мортенсен - Андерсен, Бах - Греен - Маркуссен;
Кох, Кьяер - Гат - Кубарс.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Дания. Начало встречи в 0:00 мск.
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