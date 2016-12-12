Молодежная сборная России может сыграть со СКА

Главный тренер Молодежной сборной России Валерий Брагин сообщил, что его команда может провести товарищеский матч против СКА перед вылетом на чемпионат мира, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Турнир примут Монреаль и Торонто.

– Молодежная сборная России может сыграть товарищеский против СКА на базе в Новогорске, ведем разговоры, пока не решено, – сказал Брагин.

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