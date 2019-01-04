Молодежная сборная Казахстана обыграла Данию и осталась в элитном дивизионе

Молодежная сборная Казахстана победила Данию во втором матче за право выступить в следующем розыгрыше молодежного чемпионата мира - 4:0. Дублем отметился Артур Гатиятов. В первой игре датчане уступили со счетом 3:4.

В 2020 году на молодежном чемпионате мира Данию заменит сборная Германии.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

"Дания U20" - "Казахстан U20" - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: С-н Данияр - 2 (Гатиятов), 0:35 - 0:1. Макуцкий - 1 (Жорабек, Шинкарецкий), 4:47 - 0:2. Гатиятов - 4 (п.в., Б. Муратов, Орехов), 58:27 - 0:3. Гатиятов - 5 (п.в., Б. Муратов, С-т Данияр), 59:05 - 0:4.

Вратари: Сегорд (Рерт, 4:47, 57:14 - 58:27, 58:33 - 59:05) - Еремеев.

Штраф: 6 - 18.

Броски: 25 (10+9+6) - 16 (6+7+3).

Судьи: Ансонс, Стано.

4 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею