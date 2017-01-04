Молодежная сборная Финляндии сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, переиграв Латвию

Во втором матче за право выступления в элитном дивизионе на чемпионатах мира сборная Латвии уступила Финляндии (1:4). Финны, которые являются действующими чемпионами, одержали вторую победу в серии и сохранили прописку. Место латвийцев займет команда Белоруссии, которая в декабре 2016 года выиграла чемпионат мира в первом дивизионе.

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

Латвия - Финляндия - 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Толванен - 1 (бол., Рясянен, Няттинен), 1:31 - 0:1. Крастенберг - 1 (бол., Чуксте, Пономаренко), 16:23 - 1:1. Саариярви - 2 (бол., Толванен, Юолеви), 41:28 - 1:2. Вялимяки - 1 (Бьерквист, Куокканен), 42:33 - 1:3. Вялимяки - 2 (бол., Рясянен, Саариярви), 57:26 - 1:4.

Вратари: Митенс (59:42) - Вехвиляйнен.

Штраф: 49 - 16.

Броски: 23 (6+11+6) - 42 (12+12+18).

Судьи: Гржибик, Шир.

4 января. Монреаль. Centre Bell