19:00 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Михайлов возмущен, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам авиакатастрофы Ту-154

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Легендарный хоккеист Борис Михайлов возмущен тем, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) запретила проведение минуты молчания по жертвам авиакатастрофы Ту-154 перед матчем молодежного чемпионата мира между Россией и США (2:3).

Организация объяснила данное решение тем, что ИИХФ не проводит минуты молчания в связи с событиями, которые не имеют прямого отношения к хоккею.

Это возмутительно, - сказал Михайлов. - Такая трагедия не коснулась людей, которые проводят крупнейшие соревнования. Я возмущен, что не дали провести минуту молчания. (Ярослав СУСОВ)

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