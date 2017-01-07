Михаил Воробьев: "После молодежного ЧМ может произойти скачок в карьере"

Нападающий молодежной сборной России Михаил Воробьев отметил, что бы уверен в своих силах перед молодежным чемпионатом мира. По его словам, он должен был воспользоваться прекрасным шансом проявить себя, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– О том, что я побил рекорд Могильного по передачам на одном МЧМ, сам узнал только после окончания турнира, - отметил Воробьев.

– Брагин сказал, что не ждал от вас такой сильной игры.

– Многие не ждали. Я был уверен, что на таком престижном турнире у меня игра пойдет, и удача будет сопутствовать. Меня мотивировала сама атмосфера МЧМ и понимание, что выпал такой шанс. После такого турнира может произойти скачок в карьере. Я этим должен был воспользоваться.

Получилось. Приобрел хороший игровой опыт. На маленьких площадках приходится быстрее думать. Надеюсь, это мне поможет в выступлении за клуб. Мне на маленькой площадке больше нравится играть.

– Почему не удалось забить?

– Больше нравится отдавать передачи, чем забивать, а забил однажды – буллит американцам.

– Брагин сравнил вас с Ларионовым. А вы с кого брали пример?

– Мне нравился Сергей Зиновьев. Иногда стараюсь ему подражать. Я на его матчи ходил в Уфе, когда был помладше. Сейчас приятно играть вместе с Капризовым и Умарком. Швед – хороший парень. Он даже понимает мой английский, который я и сам не до конца понимаю (смеется).

– О "Филадельфии", которая вас задрафтовала, думаете?

– Не хотел бы говорить на эту тему. У меня действующий контракт с "Салаватом". Хотя в Канаде подходили болельщики "Филадельфии", просили автографы. Из клуба открытки присылают, с каждым праздником поздравляют.