Михаил Воробьев: "Мне нравится играть на маленьких площадках"

Нападающий молодежной сборной России Михаил Воробьев отметил высокий уровень участников чемпионата мира-2016 для игроков не старше 20 лет. На данный момент россияне провели два матча на турнире: 3:5 с Канадой и 9:1 с Латвией. Воробьев отметился в этих поединках пятью голевыми передачами.

- Уровень сборных очень высокий. В них собираются сильные игроки - слабых хоккеистов в молодёжных сборных нет, - цитирует официальный сайт КХЛ Воробьева. - Это хорошая практика на международном уровне. Остаётся лишь привыкнуть к тактике.

- Турнир проходит на маленьких площадках. Для вас есть в этом сложность?

- Сборная России потихоньку к ним привыкает. Тренеры нам постоянно подсказывают, как играть на маленьких площадках. Они говорят, где и что проще нужно делать. Также мы отрабатываем различные схемы. Я последний раз играл на маленькой площадке два года назад в Канаде на Кубке Вызова и тогда особой разницы не почувствовал. Мне даже понравилось играть на них.