19:59 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Михаил Сидоров: "Не скажу, что хоккеисты сборной России совсем не устали после двух матчей"

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Защитник молодежной сборной России Михаил Сидоров считает, что игроки немного устали после двух матчей на чемпионате мира, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Сборная России проиграла Канаде (3:5) и обыграла Латвию (9:1). Следующий матч команда Валерия Брагина проведет против США.

– Не скажу, что мы совсем не устали после двух встреч, но у нас сегодня свободное время, так что отдохнем и восстановимся. Атмосферу турнира почувствовали сразу. Очень хорошо, что зрители шумят. У меня были ошибки в игре с Канадой, но в итоге мой микроматч 0:0. Но я понял, что надо меньше держать шайбу, больше двигаться. Следующий соперник США играет в похожий хоккей, как и Канада. Нет проблем, что я не набираю очки в отличии от партнеров по звену. Мне главное сыграть на ноль.

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