Михаил Сидоров: "Не скажу, что хоккеисты сборной России совсем не устали после двух матчей"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сидоров считает, что игроки немного устали после двух матчей на чемпионате мира, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Сборная России проиграла Канаде (3:5) и обыграла Латвию (9:1). Следующий матч команда Валерия Брагина проведет против США.

– Не скажу, что мы совсем не устали после двух встреч, но у нас сегодня свободное время, так что отдохнем и восстановимся. Атмосферу турнира почувствовали сразу. Очень хорошо, что зрители шумят. У меня были ошибки в игре с Канадой, но в итоге мой микроматч 0:0. Но я понял, что надо меньше держать шайбу, больше двигаться. Следующий соперник США играет в похожий хоккей, как и Канада. Нет проблем, что я не набираю очки в отличии от партнеров по звену. Мне главное сыграть на ноль.