Михаил Сергачев: "У сборной России отличные форварды, но что-то пошло не так"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что его команде не хватило удачи в решающих стадиях атак, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вы снова проиграли североамериканцам. Что с вами происходит?

– В отличии от игры с Канадой, мы сегодня много бросали. Просто на добивании не очень удачно получалось. Шайба все время отскакивала не туда, да и голкипер американцев подтащил. А вот в своей зоне мы сыграли не так, как нужно.

– В середине второго периода вы могли все изменить. Не хватило хладнокровия?

– Конечно. У нас ведь отличные форварды, но что-то пошло не так. Опять же все бились, старались, играли в тело.