Михаил Сергачев: "Россия прибавляет с каждым матчем"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что команда хотела порадовать болельщиков на Новый год. Он отметил, что россияне прибавляют по ходу турнира.

– Мы хотели победить и сделать небольшой новогодний подарок нашим болельщикам, – приводит официальный сайт ИИХФ слова Сергачева. – Команда нанесла много бросков и хорошо действовала в большинстве, но в обороне играли не лучшим образом. С каждым матчем мы прибавляем.