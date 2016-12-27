Михаил Сергачев: "Проиграли канадцам борьбу один на один"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев после матча группового турнира МЧМ-2017 против Канады (3:5) отметил, что команда в первые два периода очень мало бросала по воротам соперника. По его словам, хоккеисты уступили канадцам борьбу один на один.

- Считаю, что уступили в борьбе один на один, - приводит пресс-служба ФХР слова Сергачева. - Получали удаления и не смогли ничего сделать в меньшинстве. В первых двух периодах очень мало бросали, возможно это связано с волнением. В третьем немного исправили это. В целом, могли забрасывать много, но не добивали шайбу, не поддерживали друг друга в зоне атаки. Нам нужно больше страховать друг друга, тогда все будет нормально.

Неприятно проигрывать канадцам в Канаде, тем более с таким счетом. Но турнир скоротечный, если будем расстраиваться, то ничего хорошего не выйдет. Пять минут подумали об этом - и забыли. Завтра выйдем на игру и будем биться. Нам нужно выходить из группы с высокого места.