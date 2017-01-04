Михаил Сергачев: "Нужно наказывать американцев за ошибки"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев надеется, что болельщики в Монреале будут поддерживать россиян в полуфинале чемпионата мира с США. В четвертьфинале Россия обыграла Данию со счетом 4:0.

– Я провел в Монреале отличное время, вернуться сюда здорово. Та часть арены, где мы сейчас находимся – гостевая, я ее почти не знаю, – цитирует официальный сайт ФХР Сергачева. – Но за те два месяца, что провел здесь я и город запомнил и болельщиков – как они болеют, как ведут себя на трибунах. Готов к ним.

– Вы игрок системы "Монреаля". Местные болельщики будут поддерживать российскую команду больше из-за этого?

– Надеюсь на это! Надеюсь, будет много болельщиков и они будут болеть за нас. Думаю, что и те русские люди, которые живут в Монреале придут на игру и поддержат сборную.

– Какие ожидания от матча?

– Думаю, что американцы начнут очень быстро, как они это всегда делают. Постараются держать нас в зоне. Нам же нужно будет быстрее выходить из зоны, больше бросать и наказывать их за ошибки.

– Команда сейчас лучше, чем была в момент игры с США на предварительном этапе?

– Конечно. Мы прибавляем с каждой игрой, добавили в игре в обороне, в меньшинстве. Забиваем больше голов, все ребята стараются. С каждой игрой мы понимаем друг друга лучше.

Доволен ли своей игрой? Я играю на команду, блокирую броски, играю в меньшинстве. Я делаю то, что должен делать. Да, обычно я больше атакую, но и здесь, если есть момент – пытаюсь что-то создать в атаке. Если не могу бросить от синей линии, то стараюсь включить ноги и обойти защитника соперника.