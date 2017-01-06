Михаил Сергачев: "Мы наиграли на бронзовые медали"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) выразил мнение, что команда заслужила бронзовые награды. По словам хоккеиста, в полуфинальном поединке с США россиянам не хватило удачи.

– Мы наиграли на эту медаль, – приводит официальный сайт ФХР слова Сергачева. – Вчера нам немного не хватило удачи, сегодня наоборот – везло. Тренерам и ребятам спасибо – все просто лучшие. Я начинал строиться в позиционную оборону когда увидел, что Денис Гурьянов отнял шайбу, бросил и она зашла. Я был просто в шоке, начал прыгать на льду.

Это очень приятно, мы много работали ради этого, практически без выходных. Мне кажется, наш результат на турнире добавит мне уверенности в игре за клуб. Я считаю, что неплохо сыграл в обороне, это как раз то, в чем мне нужно добавлять.

– Расскажите об этой команде?

– Поначалу не все получалось, мы злились друг на друга, но когда турнир начал набирать обороты – мы сплотились. Сегодня было настолько приятно играть! Играть в команде, которая может так быстро собраться в единый кулак – здорово.

– Как это удается тренеру? Магия Брагина?

– Валерий Николаевич знает – когда и что нужно сказать. У ребят загорается огонек внутри и все начинают играть. Даже сегодня – в первом периоде играли не очень, но по ходу игры добавили. Наверное, какая-то магия все же есть.