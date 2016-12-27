Михаил Сергачев: "Мы должны были побеждать канадцев"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев, ставший автором гола в стартовом матче чемпионата мира с Канадой (3:5), подчеркнул, что встреча была похожа на игру НХЛ. Он отметил напряженный характер поединка.

- Матч был настолько напряженным, что мне казалось, что это игра НХЛ, – приводит журналист Скотт Уилер на своей странице в твиттере слова Сергачева. – Вы же видели, как я отпраздновал гол? Канада показала высокие скорости. Но мы на 100 процентов способны обыграть эту команду в любом другом матче. Канадцы хороши только в первых периодах. Мы должны были побеждать в этой встрече.

Трансляция матча Канада – Россия