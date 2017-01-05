Михаил Сергачев: "Мы были посильнее американцев"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что ощущает опустошение, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По его словам, российская команда превосходила соперника.

– Под шайбу ложились, бросали, сравняли счет и буллиты забивал. И Самсонов тащил. Я даже не знаю, что сказать. Пара ошибок была, конечно, я ошибся, шайбу не подержал, выбросил ее вдаль, и нам забили. Но мы все равно сравняли.

Есть чувство опустошения. Хотели выйти в финал. И мне кажется, что мы были посильнее американцев. У них просто большинства побольше было. В нашей зоне они стояли, а это выматывает.

Завтра матч за бронзу никто не отменял. Сейчас пойдем спать, на процедуры. Надо из себя вытаскивать все, выходить и просто выигрывать.