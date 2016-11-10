Михаил Сергачев: "Главная задача - доказать, что я зрелый игрок"

Защитник молодежной сборной России Михаил Сергачев, который примет участие в двух матчах против сборной лиги Онтарио в рамках суперсерии в Канаде, отметил, что спрос с игроков, которые присоединились к команде позже остальных, будет больше. В начале сезона россиянин провел три игры в НХЛ в составе "Монреаля". Таким образом, 18-летний защитник станет вторым российским хоккеистом в 14-летней истории серии, вышедшим на лед с опытом выступления за океаном.

- Понятно, что в игре спрос с ребят, которые присоединились к команде, будет больше, ведь у нас больше опыта игры на североамериканских площадках и лучше адаптация к местному хоккею, чем у ребят, играющих в России, - приводит официальный сайт ФХР слова Сергачева. - Надеюсь показать сегодня свою лучшую игру. Правда, так было бы в любом случае, так что опыт игры в НХЛ не причем. За сборную всегда хочешь проявлять себя с самой лучшей стороны. Главная задача - доказать, что я зрелый игрок, который может быть полезен на льду в любых ситуациях.

Конечно, хотелось бы "повариться" с русскими ребятами подольше, но решение о том, в скольких матчах я смогу поучаствовать, будет принимать главный тренер. С другой стороны, у нас в разгаре сезон, и, если отпустят раньше, буду стараться помочь своему клубу.

В двух матчах суперсерии против сборной Западной лиги моложеная команда России одержала одну победу (3:2 Б) и потерпела поражение (1:4).