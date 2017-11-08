Михаил Мальцев: "Команда WHL расслабилась в матче со сборной России после 3:0"

Нападающий молодежной сборной России Михаил Мальцев после 2-го матча Суперсерии Западной лиги (WHL) (4:3) в интервью пресс-службе ФХР подчеркнул, что в первой встрече против канадцев (0:7) россиянам не сразу получилось адаптироваться к площадке. Отметим, что сегодня форвард оформил хет-трик.

– Раз смогли с выиграть, уступая 0:3, получается, ни вчерашние 0:7, ни тот факт, что сегодня опять долго не могли забить, не убили веру в себя и в то, что можно вытащить этот матч?

– Шайба всё равно должна была когда-нибудь залететь. Мы прекрасно это понимали, подбадривали друг друга на скамейке, что сейчас вот-вот зайдёт. Зашла.

– Дубль за сборную в Канаде да ещё и в таких обстоятельствах – столько эмоций раньше в карьере получали от отдельной игры?

– Дубли в принципе давно не делал, а тут ещё и за сборную. Так-то у меня больше пасы получается отдавать, а сегодня прорвало. Давно хотел испытать такие эмоции.

– Третью и четвертую шайбу забросили после перехватов в чужой зоне. Чувствовали, что соперник поплыл?

– Думаю, они где-то расслабились после 3:0, а нам надо было вытаскивать матч. Поэтому пытались подловить в любом моменте.

– Почему получились две такие разные по содержанию игры на старте серии?

– В первой не сразу получилось адаптироваться к площадке, к быстрой, силовой игре канадцев, да и долгая дорога из России прилично вымотала. Сегодня было уже легче.

Следующий матч Россия проведет 10 ноября . Всего российская команда сыграет в 6 встречах в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.

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