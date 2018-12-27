МЧМ стартовал с победы Чехии над Швейцарией

Чехия переиграла в овертайме Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира. Это была первая игра турнира.

Напомним, Чехия и Швейцария являются соперниками России по группе.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Чехия U20 – Швейцария U20 – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эггенбергер – 1 (бол., Леунбергер, Курашев), 27:45 – 0:1. Каут – 1 (Нечас, Галвас), 29:02 – 1:1. Квасничка – 1 (Каут, Лауко), 60:52 – 2:1.

Вратари: Достал – Холленштайн.



Штраф: 16 – 18.

Броски: 27 (12+7+7+1) – 27 (4+14+9+0).

Судьи: Андерсон, Брюггеман.

26 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею