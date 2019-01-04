МЧМ. Россия – США: видеотрансляция – в 0.00

В Ванкувере сегодня, со 4 на 5 января, продолжится раунд плей-офф молодежного чемпионата мира. И во втором раунде навылет подопечные Валерия Брагина встречается со сборной США. Встречу принимает домашний стадион "Ванкувер Кэнакс" Rogers Arena, хоккеисты начнут игру – в 0.00 утра по Москве.

"СЭ" на своем сайте покажет матч Россия – США в прямом эфире. Трансляция предоставлена букмекерской компанией "Лига ставок", официальным партнером Федерации хоккея России.

Эфир будет доступен на этой странице с любого удобного устройства.

Россияне, напомним, одержали на турнире пять побед в пяти матчах. В то же время после четвертьфинала турнир уже покинули Швеция, Канада, Чехия и Словакия

Победитель встречи Россия – США в финале встретится с сильнейшей командой из пары Финляндия – Швейцария.

После матча Россия – США на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.