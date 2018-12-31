МЧМ. Россия – Швейцария: прямая трансляция матча – в 4.00

В ночь с воскресенья на понедельник Россия проведет предпоследний матч группового турнира молодежного чемпионата мира. В соперниках у подопечных Валерия Брагина молоджка Швейцарии. Матч состоится на стадионе Rogers Arena в Ванкувере, начало в 4.00 понедельника, 31 декабря.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Швейцария.

В то же время россияне уже гарантировали себе место в плей-офф.

Кроме России и Швейцарии, в группе А играют Канада, Чехия и Дания. В заключительном матче группового турнира наша молодежка сыграет с хозяевами турнира Канадцами. Эта игра пройдет 1 января и начнется также в 4.00 утра по Москве.

После матча Россия – Швейцария на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.

Россия – Швейцария: прямая трансляция