МЧМ. Россия – Дания: онлайн-трансляция матча

В Ванкувере начался молодежный чемпионат мира – самый долгожданный хоккейный турнир года. И сегодня в полночь свой турнирный путь начинает сборная России. Первый соперник у команды Валерия Брагина – молодежка из Дании. Матч пройдет на стадионе Rogers Arena в Ванкувере, начало в 0.00 пятницы, 28 декабря.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания и других встреч МЧМ с участием российской молодежки.

После матча Россия – Дания на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, репортаж спецкора "СЭ" Алексея Шевченко, который работает на турнире в Канаде, аналитика Игоря Еронко, а также видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх МЧМ.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019: расписание матчей МЧМ, календарь и результаты игр, турнирные таблицы