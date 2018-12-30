МЧМ-2019: Россия обеспечила себе как минимум третье место на групповом этапе

Молодежная сборная России не опустится ниже третьего места в группе А на чемпионате мира-2019.
После четырех игровых дней в группе А на МЧМ сложилась следующая ситуация:
Канада – 9 очков (3 матча), Россия – 6 (2), Швейцария – 4 (3), Чехия – 2 (3), Дания – 0 (3)
Оставшиеся матчи: 31 декабря – Россия – Швейцария, 1 января – Чехия – Дания, Россия – Канада
Таким образом, Россия обеспечила себе как минимум третье место в группе – чехам нашу команду уже не догнать. (Павел Климовицкий)
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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