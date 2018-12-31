Финляндия, США или Словакия? Расклады для сборной России на плей-офф МЧМ перед Канадой

После победы молодежной сборной России над Швейцарией (7:4) в группе А чемпионата мира сложилась следующая ситуация:

Канада - 9 очков (3 матча), Россия - 9 (3), Швейцария - 4 (4), Чехия - 2 (3), Дания - 0 (3).

Таким образом, победитель группы определится во встрече Канады и России - кто выиграет, тот и займет первое место.

В группе В таблица после победы Словакии над Казахстаном выглядит так:

Швеция - 8 (3), США - 7 (3), Финляндия - 6 (3), Словакия - 3 (4), Казахстан - 0 (3).

Завтра в этой группе состоятся матчи Швеция - Казахстан и США-Финляндия. "Тре Крунур" с практически стопроцентной вероятностью победят наших соседей, поэтому учитывать расклад, при котором они не наберут три очка, мы не будем.

Напомним, что пары плей-офф составляются следующим образом: А1-В4, А2-В3, А3-В2, А4-В1. Так что расклад для нашей сборной такой:

1) Если Россия победит Канаду, то сыграет в четвертьфинале со Словакией

2) Если Россия проиграет Канаде, то сыграет в четвертьфинале с проигравшим в матче США - Финляндия (Павел Климовицкий﻿)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею