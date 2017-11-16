Мать Артема Манукяна: "Артем очень гордится своей национальностью"

Сирун Манукян, мать братьев Артема и Тиграна, отметила, что хоккеисты по-прежнему вспоминают свою историческую родину Армению и регулярно навещают родственников.

– Артем очень гордится своей национальностью и неуступчивым характером, – вспоминает мама братьев Манукян Сирун. – В Армении у нас много родственников, и несколько раз в год Тигран с Артемом посещают их. Теперь они смотрят хоккей и болеют за сыновей и нашу сборную. Старший родился в Ереване, а младший – в Омске, куда мы переехали после службы мужа. Отдали сыновей в хоккей, чтобы крепли физически. В этот вид спорта мы привели сначала старшего сына. Артем попросил тоже разрешить ему выйти на лед. Со следующего дня мы уже возили на тренировки обоих. Муж – главный болельщик наших сыновей и всегда их подбадривает и говорит, чтобы бились до конца. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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