Марсель Шолохов: "Когда выйдем против США, ничего замечать не будем"

Нападающий молодежной сборной России Марсель Шолохов после тренировки в Баффало выразил мнение, что его команда поплатилась за слабую реализацию и большое число удалений в заключительной игре группового раунда чемпионата мира со Швецией (3:4Б). Победа в этой встрече в основное время позволяла россиянам уйти с третьего места, причем при разности в две и более шайбы делала победителем группы. При этом форвард уверен: в четвертьфинале с хозяевами МЧМ-2018, сборной США, все будет зависеть от россиян.

– Что не получилось со шведами?

– Реализовать свои моменты, очень много создали. Удалились много во втором периоде. Потеряли много сил, и в третьем было тяжело.

– Готовы, что помимо хозяев, вам будут противостоять "другие силы"?

– Без разницы. Когда завтра выйдем на лед, ничего замечать не будем.

– Довольны своей игрой на турнире?

– Где-то да, где-то нет. Тяжело много играть в меньшинстве. Мог принести больше пользы – очень много моментов не реализовал. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира США – Россия пройдет в Баффало 3 января и начнется в 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

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