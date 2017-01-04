14:32 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Люк Канин: "Постараемся играть жестко с российскими защитниками"

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Капитан молодежной сборной США Люк Канин отметил, что его команда серьезно настраивается на полуфинальный матч чемпионата мира с Россией. В групповом турнире американцы обыгрывали россиян со счетом 3:2.

– Постараемся играть жестко с их защитниками и сами действовать структурированно в своей зоне, – цитирует официальный сайт ФХР Канина. – Мы не смотрим в прошлое, мы фокусируемся на том, что здесь и сейчас. Не боимся соперника, страха нет в нашей раздевалке. Капризов проводит хороший турнир, но посмотрим, что он покажет.

Трансляция матча США - Россия

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