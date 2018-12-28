Лучший игрок матча с Данией в составе России – о победе на старте МЧМ

Защитник молодежной сборной России Александр Романов, который набрал 3 (1+2) очка в матче с Данией (4:0) в первом матче на МЧМ, прокомментировал победу над скандинавами.

– В чем разница в плане игры между КХЛ и матчей на молодежном чемпионате мира?

– Разница только в опыте хоккеистов и мастерстве.

– А скорость?

– В зависимости от соперника, команды тоже разные бывают.

– Маленькие площадки играют свою роль?

– Я уже к ним привык, тем более некоторые команды КХЛ на них играют. Плюс не так давно ездил на Суперсерию.

– В Ванкувере у вас сейчас были какие-то контакты с "Монреалем", который вас задрафтовал?

– Пока что нет. Наверное, смотрят, за моей игрой. (Андрей Бротский)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​