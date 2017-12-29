23:08 29 декабря | Хоккей — Молодежный ЧМ

Лучшие моменты матча молодежного чемпионата мира Россия – Белоруссия. Видео


Опубликовано видео лучшим моментов матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Белоруссии – 5:2.

В составе россиян заброшенными шайбами отличились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Артур Каюмов и Клим Костин, оформивший дубль.

Это вторая победа подопечных Валерия Брагина на данном турнире. Национальная команда поднялась на второе место, набрав 6 очков, и гарантировала себе участие в плей-офф.

Молодежная сборная России обыграла Белоруссию на чемпионате мира//
Трансляция матча Белоруссия – Россия
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