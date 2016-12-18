16:55 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Линус Умарк: "Буду переживать за Капризова на чемпионате мира"

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Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линус Умарк пожелал удачи одноклубнику Кириллу Капризову на предстоящем молодежном чемпионате мира в Канаде. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 19-летний форвард набрал 30 (15+15) очков в 37 играх.

– Конечно, я буду следить за молодежным чемпионатом мира, переживать за Кирилла Капризова, он отличный парень и отличный игрок, – цитирует "Р-Спорт" Умарка. – Желаю ему забить в каждом матче турнира, кроме игры со шведами, если наши команды встретятся.

Не удивлен тем, как играет Капризов. Во-первых, у него талант большой звезды, во-вторых, он играет в первой тройке и получает много игрового времени. Когда такой парень оказывается в таких условиях, это не может не привести к успеху.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161218/1113932382.html

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