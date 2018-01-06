14:00 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Лиас Андерссон - о выброшенной на трибуну медали: "Тому парню она была нужнее"

Лиас АНДЕРССОН. Фото instagram.com
Лиас АНДЕРССОН. Фото instagram.com
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Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон объяснил, почему решил бросить серебряную медаль молодежного чемпионата мира на трибуны. В финале шведы проиграли сборной Канады со счетом 1:3. На этом турнире Андерссон набрал 7 (6+1) очков в семи встречах.

– Я не захотел надевать ее, – цитирует сайт ИИХФ Андерссона. – Парню на трибунах она была нужна больше, поэтому я отдал ему ее.

Капитан сборной Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Dymanomashina

Вот это самомнение у молодого человека...

15:57

Serenky25

Он поступил по русски, а не по шведски.

15:02

vit316

Поступил глупо, но красиво. Поддерживаю.

14:58

Serenky25

Тирион. Ну не смешно.

14:43

Serenky25

Ну тут вопрос сколько нам осталось жить? До олимпиады похоже. Там ким чен ын ракеты пустит. МИР ВООБЩЕ СОШЕО С УМА

14:42

tirion

а я считаю нужно наказать, санкции ввести, не уважение, может там и допинг был..

14:41

spetrov

Serenky25, по всему видать, что задатки есть, согласен. Дай бог, как говорится.

14:39

Serenky25

Эмоции это да. Но с таким характером и игрой он многого достигнет

14:36

spetrov

Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...

14:33

spetrov

Serenky25, каждый для себя решает. Кто знает, возможно, к концу карьеры это будет все еще единственная его медаль.

14:30

Serenky25

Парень молодчик. Только бы не дисква

14:08

Serenky25

Правильно. Эти ...не заслуживают большего

14:02