Лиас Андерссон - о выброшенной на трибуну медали: "Тому парню она была нужнее"

Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон объяснил, почему решил бросить серебряную медаль молодежного чемпионата мира на трибуны. В финале шведы проиграли сборной Канады со счетом 1:3. На этом турнире Андерссон набрал 7 (6+1) очков в семи встречах.
– Я не захотел надевать ее, – цитирует сайт ИИХФ Андерссона. – Парню на трибунах она была нужна больше, поэтому я отдал ему ее.
The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC– Mike Banks (@mbanks84) 6 января 2018 г.
Капитан сборной Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ
Материалы других СМИ
Dymanomashina
Вот это самомнение у молодого человека...
15:57
Serenky25
Он поступил по русски, а не по шведски.
15:02
vit316
Поступил глупо, но красиво. Поддерживаю.
14:58
Serenky25
Тирион. Ну не смешно.
14:43
Serenky25
Ну тут вопрос сколько нам осталось жить? До олимпиады похоже. Там ким чен ын ракеты пустит. МИР ВООБЩЕ СОШЕО С УМА
14:42
tirion
а я считаю нужно наказать, санкции ввести, не уважение, может там и допинг был..
14:41
spetrov
Serenky25, по всему видать, что задатки есть, согласен. Дай бог, как говорится.
14:39
Serenky25
Эмоции это да. Но с таким характером и игрой он многого достигнет
14:36
spetrov
Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется...
14:33
spetrov
Serenky25, каждый для себя решает. Кто знает, возможно, к концу карьеры это будет все еще единственная его медаль.
14:30
Serenky25
Парень молодчик. Только бы не дисква
14:08
Serenky25
Правильно. Эти ...не заслуживают большего
14:02