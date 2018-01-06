Лиас Андерссон - о выброшенной на трибуну медали: "Тому парню она была нужнее"

Капитан сборной Швеции Лиас Андерссон объяснил, почему решил бросить серебряную медаль молодежного чемпионата мира на трибуны. В финале шведы проиграли сборной Канады со счетом 1:3. На этом турнире Андерссон набрал 7 (6+1) очков в семи встречах.

– Я не захотел надевать ее, – цитирует сайт ИИХФ Андерссона. – Парню на трибунах она была нужна больше, поэтому я отдал ему ее.

The swedish captain just threw his silver medal over the glass? Way to represent @swedense kid. It’s pure class like that which deserves the C...#WorldJuniors #WJC2018 #GoCanadaGo pic.twitter.com/kVN3TSx1uC – Mike Banks (@mbanks84) 6 января 2018 г.

Капитан сборной Швеции выбросил на трибуны серебряную медаль МЧМ